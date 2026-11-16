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Dünya
AA 16.11.2026 11:13

Bitcoin 65 bin doların altına geriledi

Artan enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentilerinin oluşturduğu baskıyla bitcoinin fiyatı yeniden 65 bin doların altına düştü.

Bitcoin 65 bin doların altına geriledi

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 2 trilyon 200 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı, hafta sonu yaşanan sert satışlarla temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesi olan 62 bin dolara kadar çekildi.

Saat 10.50 itibarıyla 64 bin 984 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 13'e yaklaştı. Bitcoin, Ekim 2025'te kaydettiği yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ise yaklaşık yüzde 50 altında bulunuyor.

Bitcoinin toplam piyasa değeri 1 trilyon 300 milyar dolar seviyesinde bulunurken 2025'teki yüzde 6'lık düşüşün ardından bu yılki değer kaybı da yüzde 25'e yaklaştı. Bitcoin, son 10 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 8 bin 600 değer kazanmış durumda.

Bitcoindeki düşüş altcoin piyasasını da olumsuz etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı, haftalık yüzde 13 değer kaybederek 1821 dolar seviyesine geriledi.

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