Türkiye'nin ulaşımda yeşil dönüşümü için yol haritası çizildi

2026-2030 dönemine ilişkin Yeşil Mutabakat Eylem Planı'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye, plan kapsamında "Sürdürülebilir Hareketlilik ve Akıllı Ulaşım" başlığı altında 6 hedef ve 15 eylem belirlendi.

Ulaştırma sektörü, Türkiye'deki sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor ve bunun büyük bölümü kara yolundan kaynaklanıyor. Bu kapsamda "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" ile "Çevreye Duyarlı Akıllı Ulaşım Sistemleri Teknoloji Yol Haritası" hazırlanacak.

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi sahibi işletmecilerin faaliyetlerine yönelik teşvik ve destek ihtiyacı ile olası destekler belirlenecek. Lojistik merkezlere ilişkin mevzuat oluşturulacak.

Elektrikli lokomotif oranı artırılacak

Demir yolu ile yük taşımacılığı geliştirilecek. Bu doğrultuda, demir yolu ile taşınan yük miktarı 2029'da 146 milyon tona, demir yolunun yük taşımacılığındaki payı yüzde 11,24'e çıkarılacak. Yük taşımacılığında demir yolunun payını artırmak amacıyla intermodal taşımacılık hizmetleri güçlendirilecek.

Demir yolu çeken araç parkındaki elektrikli lokomotif oranı artırılacak.

AB ile demir yolu bağlantısının güçlendirilmesi için Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatlarının 2026-2030 yıllarında tamamlanması sağlanacak. Orta Koridor ile Samsun-Mersin koridorlarında intermodal taşımacılığı destekleyecek projeler belirlenecek.

Denizcilik sektöründen kaynaklanan zararlı emisyonların azaltılması ve yeşil denizciliğin desteklenmesi sağlanacak. Bu kapsamda öncelikli alanlar ve yeşil teknolojiler belirlenecek.

Denizcilikte karbon fiyatlandırmasına yönelik uygulama mevzuatı hazırlanacak.

Düşük emisyonlu, alternatif yakıtlarla çalışacak yeni gemilerin inşasına ve mevcut gemilerin dönüşümüne finansal destek sağlanacak.

Türkiye'de ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması için alternatif yakıt kullanım imkanları araştırılacak. Alternatif yakıtların üretim kapasitesi geliştirilecek.

Ağır vasıta araçlar için şarj istasyonu

Alternatif yakıtlı araçlar için şarj ve yakıt altyapısı geliştirilecek. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren alternatif yakıtlı ağır tonajlı araçlara yönelik yüksek kapasiteli şarj ve yakıt istasyonlarına yönelik plan hazırlanacak.

Ulaştırma sektörünün gelecekteki enerji gereksinimlerini belirlemek amacıyla, yakıt ve elektrik tüketimine yönelik projeksiyonlar yapılacak. Elektrikli araç şarj altyapısına ilişkin ülke genelinde ihtiyaç analizi yapılması ve yeni destek çağrılarının açılması da planlanıyor.

Mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve bu araçlara yönelik altyapı, park ve şarj istasyonlarının geliştirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda, kentlerde bisiklet ve e-skuter gibi mikro hareketlilik sağlayan araçların kullanımını özendirecek teşvik mekanizmaları oluşturulacak. Bu araçlara yönelik altyapı, park ve şarj istasyonlarının geliştirilmesi desteklenecek.