Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Kış-14 operasyonu başlatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman’da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür operasyonu başlatıldı. Operasyonda 620 personel görev alıyor.
Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı duyurdu. Eren Kış-14 operasyonuna Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür'ün adı verildi.
Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı 620 personelden oluşan 44 tim görev alıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütüldüğü vurgulandı.
"Eren operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı
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