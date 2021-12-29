Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kripto paraya yasal çerçeve geliyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Kripto paranın yasal çerçevesinin oluşturulması için çalışmalar başladı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, sektörün önde gelen isimleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının da katıldığı toplantıda istek ve öneriler dinlenirken yol haritası da ele alınıyor.
Teklif hazırlanırken, yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütülecek.
Sektörün önde gelen isimleri dinlenecek
Alt yapı hizmeti sunan şirketler için şeffaflık şartı getirilecek. Kripto para yasa taslağının derinlemesine müzakere edilmesi için alt komisyon kurulması da gündemde.
Komisyon safhasında da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mağduriyet yaşayan yatırımcılar dinlenecek.
Etiketler: Dijital Para Ekonomik Düzenlemeler Kripto Para TBMM
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