Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposundaki aşılar, İstanbul'daki İl Sağlık Müdürlüğü aşı deposuna getirildi.

Soğuk zinciri korunarak 2-8 derecede saklanan aşılar, İstanbul'daki şehir hastanelerine dağıtılacak.

Aşıların geldiği depoda açıklama yapan İstanbul İl Aşı Sorumlusu Doktor Burhan Küçükoğlu, İstanbul'da tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Yerli aşı TURKOVAC'ın Ankara'dan yola çıkarılarak İstanbul'a getirildiğini söyleyen Küçükoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın da söylediği gibi çok kısa bir süre içerisinde şehir hastanelerinde yerli aşıyı uygulamaya başlayacağız" dedi.

"Çok kısa bir sürede aşıyı vatandaşlarımızla buluşturacağız"

Küçükoğlu, tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, şöyle konuştu:

"Aşıların 2-8 derecede korunması gerekiyor. O yüzden aşılar İstanbul'a soğuk zincir kurallarını sağlayan özel tırlarımızla geldi. Aşıları hızlıca depomuza aldık. Çok kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızı aşıyla buluşturacağız. Ayrıca halihazırda İstanbul'da 1500 farklı noktaya aşıyı dağıtabilecek soğuk zincir ağımız da mevcut."