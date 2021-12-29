Kripto paranın yasal çerçevesinin oluşturulması için çalışmalar başladı. AK Parti grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, sektör temsilcilerinin yanı sıra Adalet, Hazine ve Maliye bakanlıkları ile Merkez Bankası ve BDDK yetkilileri katıldı.

Düzenlemenin nasıl olması gerektiğine dair görüşler paylaşıldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Elitaş, çalışmaya ilişkin bilgiler verdi.



Kripto paranın yasal çerçevesinin oluşturulması için çalışmalar başladı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, sektörün önde gelen isimleriyle TBMM'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamalara dair detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/DRqwzefoxC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021

"Arkadaşlar bir vergi olması kanaatinde"

Elitaş, değişimlere ayak uydurabilecek bir metin hazırlamayı planladıklarını söyledi.

"Bu yapılan düzenlemenin işin felsefesini engelleyecek şekilde manialar oluşturmaması konusunda bir kanaatimiz, artı yapılan mevzuatın daha net bir şekilde olup, ikincil mevzuatlarla konunun düzenlenmesi konusunda ortak bir kanaatimiz hasıl oldu. Biz bu çalışma içerisinde sistemin nasıl rahat yürüyeceği konusunu değerlendirdik. Bugün gelen platformda görüştüğümüz arkadaşlarla amaçlarımız aynı. Şu endişeler var diye söylediler, biz karşısına not almış olduk."

Mustafa Elitaş, toplantıya ilişkin, "Arkadaşlar bir vergi olması gerektiği kanaatindeler. O verginin nasıl alınabileceği nasıl takip edileceği konusu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işi arasında gözüküyor" açıklamasını da yaptı.

Yetki belgesi verilecek

Taslak çalışmaya göre kripto para platformları ve hizmet sağlayıcılarına yetki belgesi verilecek.

Bunun için Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik gerçekleştirilecek.

Müşterilerin alım-satım işlemleri yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar vasıtasıyla yapılabilecek.

Konuyla ilgili toplantılar sürecek.