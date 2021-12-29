Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 21:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlattı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: HDP
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