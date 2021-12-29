İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.