Togg'un Gemlik tesisinde 14 bin 600 ton çelik, 33 bin metrekare çatı panel ve 19 bin 734 metrekare kör kalıp montajı yapıldı.

Gelişme, Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla duyuruldu. Boyahane çalışmalarına dair paylaşımda, seri üretim için bantların kurulduğu ve bazı robot hatlarının yerleştirildiği imalat bölümünün görüntüleri de yer aldı.

14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin m2 çatı panel montajı ve 19 bin 734 m2 kör kalıp montajını tamamladığımız Gemlik Tesisimizin Boyahane çalışmaları hızlandırılmış videomuzda. #YeniLigGemlik #YenilikŞimdi#Togg pic.twitter.com/8qmyz0QFsb — Togg (@TOGG2022) December 29, 2021

Yerli ve milli otomobil için 27 Aralık 2019 tarihinde "Yeniliğe Yolculuk" sloganıyla yola çıkıldı.

Hedef, ilk elektrikli SUV aracın 2022 sonunda üretim bandından indirilmesi, 2023’ün ilk çeyreğinde ise tanıtım ve satışına başlanması.