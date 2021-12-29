TÜBİTAK Bilim Teknik dergisinde 1978'den beri 'Zeka Oyunları' sayfasını hazırlayan Emrehan Halıcı'ya, ‘Guinness Dünya Rekoru Sertifikası’nı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

TÜBİTAK'ın Bilim Teknik dergisini lisede öğrenciyken takip ettiğini anlatan Halıcı, "Dergideki sorular yabancı dergilerden çevriliyordu. Bu beni çok üzüyordu" dedi.

"Bilim Teknik 43 yıldır benim sayfam"

Ankara'da üniversiteye geldiği zaman ilk iş Bilim Teknik dergisinin merkezini ziyaret ettiğini anlatan Halıcı, şöyle konuştu:

"Dergiyi çok beğendiğimi, Türkçe sorular hazırladığımı söyledim. O zaman editör rahmetli Nüvit Osmay, 'Peki, soruları hazırla getir' dedi. İlk satranç sorularıyla başladım. Bilim Teknik 43 yıldır devam eden benim sayfam. Daha önce mektupla okuyucularımızdan soru örnekleri gelirdi veya sorularıma cevaplar yollarlardı. Şimdi ise internet üzerinden, sosyal medyadan bilgi alışverişi yapıyoruz."

"Birlikte çalıştığım gençler müracaat etti"

Guinness'e nasıl başvurduğunu da anlatan Halıcı, "Birlikte çalıştığım arkadaşlar 'Emrehan Bey, dünyada bunu bu kadar yapan olduğunu düşünmüyoruz. Bir müracaat edelim' dediler. Guinness'in birkaç aylık denetlemesinden sonra rekorumuz onaylandı."

Emrehan Halıcı, 2003'ten bu yana da günlük bir gazetede her gün Akıl Oyunları köşesini hazırladığını da sözlerine ekledi.