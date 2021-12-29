Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 6 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerini arttıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenledi.
Evlerin depolarında 6 bin 280 litre sahte içki ile damıtma sistemi ele geçirildi.
Şüpheliler H.İ. ve G.İ. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Sahte Alkol Sahte İçki
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