Gaziantep’te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

Gaziantep’te uğradığı pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş, yoğun bakımdan çıktı. Doku nakli ameliyatı başarılı geçen küçük kız, normal servise alındı. Küçük kızın sağlık durumuna dair son durumu @trthaber muhabiri Sena Ünal aktardı.https://t.co/bZhkna9bsK pic.twitter.com/PY0WNJyuGk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021

Küçük Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir. Hastamız yoğun bakım ünitesinden servise alınmış durumdadır. Servis koşullarında takip ve tedavisi devam etmektedir" dedi.

Ailenin en büyük hayali kızlarının sağlığına kavuşması

Baba Ateş, kızını serviste görünce mutlu olduğunu, sağlığına kavuşması için doktorların ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Kızının bazen uyuduğunu anlatan Ateş, "Kızımı sağlıklı görmek en büyük hayalimiz" ifadesini kullandı.