Asiye Ateş, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen küçük Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

"Nakledilen dokular sağlıklı"

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı.

Kalçadan alınan doku nakledildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat, tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile Asiye Ateş'e kalçadan alınan doku nakledildi.

Ameliyatın ardından açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, şu an itibarıyla nakledilen dokuların sağlıklı olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Köpek saldırısı sonrası ilk müdahaleleri yapılıp hastanemize sevki yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları icin ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi.

Doku nakilleri mikro cerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı, hem de hastanın yaşam bulguları stabildir.

Hastamızın yoğun bakın ünitesinde izlemine devam edilecektir. Süreç ile ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Asiye'nin babasıyla görüştü

Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin" ifadelerini kullandı.