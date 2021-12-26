İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenen "Ulusal Stratejik İletişim Politika Belgesi ve Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı”nın açılışında konuştu.

Muhalefeti eleştiren Altun, "Siyaset, toplum yalan içerikler bombardımanına tutularak yapılmaz" dedi.

"Gayri milli bir muhalefet anlayışı ne yazık ki dezenformatif, manipülatif ve yalan içeriklere dayanarak tırnak içinde siyaset yapmaya başladı. Tırnak içinde diyorum çünkü bu siyaset değil” diye konuştu.

“Dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke Türkiye”

Küresel dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

“Çünkü Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yaşanan dönüşüm, Türkiye’nin milleti lehine, ulusal çıkarları lehine yaşanan bu dönüşüm, durdurulmak istenen bir dönüşüm. Türkiye'nin elde ettiği kazanımların ortadan kaldırılması için çok yoğun bir uluslararası aktörler ittifakı var ve bunların da en temel araçları dezenformasyon siyaseti, yalan endüstrisi."

“Türkiye’nin imajı hedef alınıyor”

Fahrettin Altun, dezenformasyonla Türkiye imajının sarsılmaya çalışıldığını vurguladı. Gezi olayları sırasında yapılan bir paylaşımı örnek gösterdi.

“Avrasya maratonu için Boğaziçi Köprüsü’nden geçen maratoncular onların oluşturduğu o kalabalık görüntü uzaktan fotoğraflandığında o fotoğraf işte gezi kalkışmasına katılan protestocular olarak servis edildi. Ve bunu bir parti kendi resmi Twitter hesabından paylaştı."

