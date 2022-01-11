Rize'de Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) tarafından düzenlenen 12'nci İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

Törende konuşan BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu,"Bütün basında çalışmalar, araştırmalar yapılıyor ve ondan sonra bu ödül alacak arkadaşlarımız belirleniyor. Ödül alan almayan değil, biz bütün basın mensuplarımızın, bütün emekçilerin basın emekçilerinin hepsini tebrik ediyoruz" dedi.

TRT Haber spikerine ödül

Törende, TRT Haber Spikeri Nisa Efendioğlu "Diplomasi Haber" ödülüne layık görüldü.

Efendioğlu'na ödülünü, Türkiye Maarif Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Birol Akgün takdim etti.

Ödülü almış olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Efendioğlu, "Bir gazeteci için aslında en özel an. Biz Belarus haberimiz nedeniyle bu ödüle layık görüldük. Biliyorsunuz sınıra gittik oradaki mülteci kamplarını ziyaret ettik ve Türkiye yaklaşık 4 milyon mülteciye aslında ev sahipliği yaparken orada yaklaşık bin kişinin Avrupa'da nasıl büyük bir krize yol açtığını şaşkınlıkla biz de ekranlara getirdik. Böyle bir ödül almış olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz" diye konuştu.

Ödül töreni pasta kesimiyle sona erdi.

