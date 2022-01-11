Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Tokayev'e destek mesajı
Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteğini açıkladı.
Türk Devletleri Teşkilatı, mevcut krizi aşmada Kazakistan yönetimine ve halkına gereken desteği vermeye hazır olduğunu yineledi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Kazakistan Orta Asya Son Dakika Türk Devletleri Teşkilatı
Son Haberler
- 12:18
- 12:11
- 12:10
- 12:07
- 12:10
Sıradaki Haber
Almanya'da 45 binden fazla yeni vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz