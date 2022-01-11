Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü askerleri çekilmeye başlayacak
[Fotoğraf: AP]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü askerlerinin 2 gün içinde çekilmeye başlayacağını açıkladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2 gün içinde başlayacak çekilme işleminin 10 gün içinde tamamlanacağını söyledi. Tokayev, başbakanlığa Alihan İsmailov'u aday gösterdi.
İsmailov'un adaylığı meclisin alt kanadında onaylandı. Tokayev ayrıca merkez bankasına döviz piyasasında istikrarı sağlama talimatı verdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı daha önce ülkesinin askeri bir darbeyi atlattığını söylemiş, günlerdir süren huzursuzluğun arkasında Orta Asya, Afganistan ve Orta Doğu'dan militanların bulunduğunu söylemişti.
Etiketler: Kazakistan Rusya
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