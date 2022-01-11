Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 08:09Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin, hayatını kaybettiği açıklandı. 65 yaşındaki Sassoli bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle 2 haftadır hastanede kalıyordu.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin Sözcüsü Roberto Cuillo, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sassoli'nin İtalya'da gece 01:15'te hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cuillo, cenaze töreniyle alakalı bilgilerin birkaç saat içinde duyurulacağını belirtti.
Eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.
65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle, iki hafta önce hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.
Sassoli rahatsızlığı nedeniyle, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.
Etiketler: Avrupa Parlamentosu
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