Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, yeni bir COVID-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etti.

Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırdı.

CNBC'de yer alan haberde ekibin Deltacron'un Delta ve omikron varyantının birleşiminden oluştuğu görüşünde olduğu ve 25 vaka bulunduğu yazıldı.

Ancak İngiliz bilim insanları, "Deltacron" adlı bir hibrit koronavirüs mutasyonunun büyük olasılıkla yeni bir endişe verici varyant değil, bir laboratuvar kontaminasyonunun (bulaşma) sonucu olduğunu söyledi.

Mutasyon değil, kontaminasyon

Imperial College London'daki bulaşıcı hastalıklar bölümünden bir virolog olan Tom Peacock hafta sonu, "Birkaç büyük medya kuruluşu tarafından bildirilen Kıbrıslı 'Deltacron' dizileri oldukça açık bir şekilde kontaminasyon gibi görünüyor" dedi.

İngiltere'nin Wellcome Sanger Enstitüsü'nde COVID-19 Genomik Girişimi başkanı Jeffrey Barrett, iddia edilen mutasyonların genomun belirli dizileme prosedürlerinde hataya açık bir kısmında bulunduğunu söyledi. "Bu neredeyse kesinlikle Delta ve Omicron soylarının biyolojik bir rekombinantı değil" dedi.

DSÖ'de bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu olan Maria van Kerkhove, "Deltacron, flurona veya fluorone gibi sözcükleri kullanmayalım. Bu kelimeler virüslerin /varyantların birleşimini ima ediyor ve bu olmuyor" açıklaması yaptı.