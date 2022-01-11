Thomas Welnicki, Trump'ı ve Cumhuriyetçi başkanın 'seçim sahtekarlığı' iddialarını desteklediğine inandığı kimliği belirsiz 12 Kongre üyesini öldürme planını defalarca gizli servisi arayarak söylediği iddiasıyla tutuklandı.

Brooklyn'deki ABD Bölge Mahkemesi'ne yapılan şikayette Trump'ın adı geçmezken, bir dipnotta "Birey-1" , "Ocak 2017'den Ocak 2021'e kadar ABD Başkanı olarak görev yapan kişi " olarak tanımlanıyor.

Welnicki, planını birkaç ay boyunca Gizli Servis'e yaptığı aramalarda ve sesli mesajlarda açıkladı.

Kasım 2020 cumhurbaşkanlığı seçiminden çok önce başlayan mesajlar, Temmuz ayında ABD Kongre polisine yapılan bir açıklamayı içeriyordu ve burada Welnicki'nin “[Birey-1] 2020 seçimini kaybeder ve istifa etmeyi reddederse, silahı alır onu alaşağı ederim” dediği bildirildi.

Welnicki'nin mesajında, "Gerçekten Tanrı'nın [Birey-1]'i ortadan kaldıracağını umuyorum" dediği aktarıldı.

“Manhattan'da yapma fırsatım olsaydı bu harika olurdu"

Ocak ayında Gizli Servis'in Long Island ofisine yapılan sonraki telefon görüşmesinde Welnicki, tehdidini iki katına çıkardı ve "[Trump] ve 12 maymununu öldürmek için elinden gelen "her şeyi" yapacağını söyledi .

Hatta “Manhattan'da yapma fırsatım olsaydı bu harika olurdu… Yarın [Trump] Georgia'da olacak, belki ben yapacağım” dedi.

Dava sonunda Welnicki 50 bin dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı ve avukatı, hiçbir noktada Trump'a tehdit oluşturmadığı konusunda ısrar etti.

Avukat , "Aramalarının büyük bir kısmı, endişelerini tartışmak için Gizli Servis'i araması gibi görünüyor" dedi .