Associated Press (AP) ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yürütülen yeni bir anketin sonuçlarına göre ABD halkının endişeleri listesinin zirvesinde ekonomi var.

Ankete katılanların sadece yüzde 37'si virüsü, hükümet politikası için ilk beş önceliklerinden biri olarak listeledi. Bu oran 2021 için yüzde 53 seviyesindeydi.

Ekonomiyle ilgili endişeler geçen yıla göre pek değişmese de, yüzde 68'lik bir kesim bu konuyu hala 2022 için ilk beş konudan biri olarak listeledi.

Özellikle enflasyondan bahsedenler 2021'de yüzde 1'den 2022'de yüzde 14'e yükseldi.

AP'ye göre, geçen kasım itibarıyla tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 39 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dik fiyat artışları, yaşam maliyetlerini ve hanehalkı finansmanını hükümet için büyük bir öncelik olarak listeleyen Amerikalıların sayısında yüzde 24'lük bir artış görüldü.

Göç, bireysel silahlanma ve ırkçılık

Göç de son 12 ayda bir artış gördü.

ABD'lilerin yüzde 32'si 2021'den 2022'ye kadar yüzde 14 puanlık bir sıçramayla en büyük endişe kaynaklarından biri olarak göç sorununu işaret etti.

Bireysel silahlanma da aynı zaman diliminde benzer şekilde 19 puan arttı.

Ankete göre endişe listesinde düşüşte olan başlıklar ise sağlık hizmetleri ve ırkçılık oldu.