İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı'nda görev yapmış, şu anda sivil bir kuruluş olan "İsrail'in Güvenliği Komutanları Hareketi" üyesi 3 eski komutan, Haaretz gazetesinde bir mesaj yayımladı.

Mesajda, fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından uygulanan "kontrolsüz şiddetin", İsrail ordusunun caydırıcı gücünü sabote ettiği ifadelerine yer verildi.

Komutanlar, yerleşimcilerin, toplu ve örgütlü şekilde şiddet uyguladığını, bu şiddetin ABD dahil İsrail'in dostları tarafından da sert bir şekilde eleştirildiği hatırlatıldı.

Filistinliler'in kendilerini savunmak için örgütlendikleri ve bu gelişmenin üçüncü İntifada'ya dönüşebileceğine de dikkat çekildi.

"Bu yıkıcı durum, ivedilikle ele alınmazsa kontrolden çıkacak"

Yerleşimci şiddetinin, Arap ve bölge dışındaki İslam ülkeleriyle oluşturulmaya çalışılan normalleşme sürecine de zarar verebileceği ifade edildi. Komutanlar, bu yıkıcı durumun ivedilikle ele alınmazsa kontrolden çıkacağını kaydetti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın geçen ay Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesiyle ilgili konuştu.

"Lübnan ya da Gazze ile askeri çatışmaya girebiliriz"

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, ülkesinin, Lübnan ya da Gazze Şeridi ile askeri bir çatışmaya girmek zorunda kalabileceğini söyleyen Bennett, "Filistinliler ile ilişkilerde herhangi bir siyasi ilerleme kaydetmeyi planlamıyorum" dedi.