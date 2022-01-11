Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 04:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika Devlet Başkanı Obrador, bir kez daha koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 1 yıl içinde ikinci kez COVıD-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Obrador, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19'a bulaştığımı sizlere bildirmek istiyorum. Hafif belirtiler göstermeme rağmen karantinada kalacağım ve hastalığı atlatana kadar sadece ofis işlerimi yapacağım" ifadelerini kullandı.
Obrador, bu süre zarfında günlük basın toplantılarında ve çeşitli aktivitelerde kendisini İçişleri Bakanı Adan Augusto Lopez Hernandez'in temsil edeceğini de açıkladı.
Başkan Obrador, 25 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada COVID-19'a yakalandığını belirtmişti.
Etiketler: Meksika Koronavirüs
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