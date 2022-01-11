Obrador, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19'a bulaştığımı sizlere bildirmek istiyorum. Hafif belirtiler göstermeme rağmen karantinada kalacağım ve hastalığı atlatana kadar sadece ofis işlerimi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Obrador, bu süre zarfında günlük basın toplantılarında ve çeşitli aktivitelerde kendisini İçişleri Bakanı Adan Augusto Lopez Hernandez'in temsil edeceğini de açıkladı.

Başkan Obrador, 25 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada COVID-19'a yakalandığını belirtmişti.