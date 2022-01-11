AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde 9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü'ndeki kutlamalarla ilgili açıklama yaptı.

Stano, "AB, 9 Ocak'taki kutlamalarda Sırp Cumhuriyeti liderlerinin kullandığı olumsuz, bölücü ve kışkırtıcı söylemi kuvvetle kınamaktadır. Bu tür söylemler ve eylemler ülkedeki topluluklar arasında gerginliği yükseltmiştir ve devam eden siyasi krizi daha da artırmaktadır" ifadesini kullandı.

AB'nin Sırp Cumhuriyeti yönetimine bu tür eylemlerden vazgeçmesi çağrısını yineleyen Stano, Bosna Hersek'teki kurumların çalışmasının engellenmemesini istediklerini vurguladı.

"AB, durum kötüleşirse yaptırım araçlarını kullanacak"

Peter Stano, "Durumun daha da kötüleşmesi halinde AB, mevcut yaptırım çerçevesi ve yardımların gözden geçirilmesi dahil olmak üzere elindeki araçları kullanacaktır" dedi.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nü anayasaya aykırı ilan etmişti.