Kebbi Valiliği Sözcüsü Yahaya Sarki, eyaletin Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejinden 17 Haziran'da silahlı kişilerin kaçırdığı 29 öğrenci ve 1 öğretmenin serbest bırakıldığını açıkladı.

Sarki, öğrencilerin nasıl bırakıldığına ilişkin ayrıntı vermezken, bu kişilerin sağlık kontrolünden sonra ailelerine teslim edileceğini söyledi.

Eyaletteki 7 okulda eğitime ara verilmişti

Silahlı kişilerin 17 Haziran 2021'de Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine düzenlediği saldırıda 2 polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından eyaletteki 7 okulda güvenlik sorunları nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerinde birçok kez okullardan öğrenci kaçırıldı. Okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.