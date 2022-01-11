Nijerya'da kaçırılan 30 kişi serbest bırakıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde kaçırılan 29 öğrenci ve 1 öğretmen, 7 ay aradan sonra serbest bırakıldı.
Kebbi Valiliği Sözcüsü Yahaya Sarki, eyaletin Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejinden 17 Haziran'da silahlı kişilerin kaçırdığı 29 öğrenci ve 1 öğretmenin serbest bırakıldığını açıkladı.
Sarki, öğrencilerin nasıl bırakıldığına ilişkin ayrıntı vermezken, bu kişilerin sağlık kontrolünden sonra ailelerine teslim edileceğini söyledi.
Eyaletteki 7 okulda eğitime ara verilmişti
Silahlı kişilerin 17 Haziran 2021'de Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine düzenlediği saldırıda 2 polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından eyaletteki 7 okulda güvenlik sorunları nedeniyle eğitime ara verilmişti.
Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerinde birçok kez okullardan öğrenci kaçırıldı. Okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.
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