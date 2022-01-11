Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 03:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, vatandaşlarını uyardı: Kanada'ya seyahat etmeyin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vatandaşlara, koronavirüs vaka sayısının arttığı Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.
CDC, COVID-19 vakalarının arttığı ülkelere yönelik seyahat uyarısını güncelledi.
Ülkenin kuzeydeki sınır komşusu Kanada'yı 4 kategorisindeki "yüksek riskli ülkeler" listesine ekleyen CDC, Kanada'ya seyahat edilmemesi yönünde uyarı yaptı.
ABD, Kasım 2021'de COVID-19 aşısı yaptıranlar için Kanada ve Meksika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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