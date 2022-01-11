Alman basınında yer alan haberlere göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin 20 farklı bölgesinde yaklaşık 15 bin, Thüringen eyaletinin pek çok kentinde de yaklaşık 17 bin gösterici hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadelede aldığı önlemleri protesto etti.

Bavyera, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Aşağı Sakonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan gösterilere de yoğun katılım oldu.

Polis, göstericilere biber gazı ve cop kullandı

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD bünyesindeki NDR kurumunun haberine göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Rostock kentinde düzenlenen eylemde göstericiler polis bariyerlerini aşmak istedi. Polis, göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandı.

Brandenburg eyaletinin Cottbus şehrindeki gösteriye yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kaydedildi.

Almanya'da özellikle pazartesi akşamları çeşitli kentlerdeki aşı karşıtları ve hükümetin COVID-19 politikasını eleştirenler, internet üzerinden sözleşerek izinsiz gösteriler düzenliyor.