Almanya'da hükümetin COVID-19 politikası protesto edildi
Almanya'nın çeşitli kentlerinde, hükümetin COVID-19 salgınıyla mücadelede uyguladığı politikalara tepki gösterildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin 20 farklı bölgesinde yaklaşık 15 bin, Thüringen eyaletinin pek çok kentinde de yaklaşık 17 bin gösterici hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadelede aldığı önlemleri protesto etti.
Bavyera, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Aşağı Sakonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan gösterilere de yoğun katılım oldu.
Polis, göstericilere biber gazı ve cop kullandı
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD bünyesindeki NDR kurumunun haberine göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Rostock kentinde düzenlenen eylemde göstericiler polis bariyerlerini aşmak istedi. Polis, göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandı.
Brandenburg eyaletinin Cottbus şehrindeki gösteriye yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kaydedildi.
Almanya'da özellikle pazartesi akşamları çeşitli kentlerdeki aşı karşıtları ve hükümetin COVID-19 politikasını eleştirenler, internet üzerinden sözleşerek izinsiz gösteriler düzenliyor.
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