Japon ve Güney Kore hükümetleri, Kuzey Kore tarafından Japon Denizi'ne olası bir balistik füze fırlatıldığını bildirerek, bölgedeki gemileri uzak durmaları ve herhangi bir etkiyi bildirmeleri konusunda uyardı.

Güney Kore ordusu, yerel saatle salı sabahı kuzeyden "tanımlanamayan bir mermi " fırlatıldığını söyledi. Japon sahil güvenlik birimleri ise "olası" bir balistik füzeden bahsetti .

Onaylanırsa, bu, 6 gün içinde Kuzey Kore'nin ikinci füze denemesi olacak.

Pyongyang, geçtiğimiz çarşamba günü, amaçlanan hedefini başarıyla vuran bir hipersonik füzeyi test ettiğini açıklamıştı.

İki deneme, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin askeri kapasitesini desteklemek için yeni yıl kararı almasından sonra geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, kendi yeni yıl mesajında, görev süresi mayıs ayında sona ermeden kuzey komşusuyla bir barış anlaşması için baskı yapacağına söz verdi.

1953 ateşkesi Kore Yarımadası'nı bölen savaşı sadece dondurduğu için Kuzey Kore teknik olarak hala Güney ve ABD ile savaşta.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin müzakereler ABD Başkanı Donald Trump döneminde başladı, ancak Washington'un Pyongyang'ın yaptırımların hafifletilmesi talebini reddetmesi üzerine durdu.