Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Victoria’da 37 bin 994, Yeni Güney Galler’de (NSW) 25 bin 870, Queensland’da 20 bin 566, Güney Avustralya'da (SA) 2 bin 921, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 1508, Tazmanya'da 1379, Kuzey Bölgesi’nde 594, Batı Avustralya'da 4 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 141 bin 214'e yükseldi.

Vakaların yoğunlaştığı Victoria’da 13, NSW’de 11, ACT ve SA’da birer kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülkede COVID-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 414'e yükseldi.

Aktif vaka sayısının da 755 bini aştığı ülkede, hastanede yatan 3 bin 388 kişiden 393’ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hatırlatma dozunun yanı sıra 5-11 yaş arası çocuklara COVID-19 aşısının uygulanmaya başlandığı Avustralya’da, COVID-19’un çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 91, tek doz uygulananların oranı ise yüzde 93,9’a ulaşmış durumda.