Robert Koch Enstitüsü, yeni vakalarla ülkedeki toplam COVID-19 vaka sayısının 7 milyon 581 bin 381'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saatte kaydedilen 45 bin 690 vakadan 11 bin 695'i Omicron varyantı olurken toplam Omicron varyantı vaka sayısı da 101 bin 159'a çıktı.

Açıklamada, aktif vaka sayısının ise 674 bin 700 olduğu vurgulandı.

Ülkede son 24 saatte 322 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 114 bin 351'e yükseldi.

İki doz COVID-19 aşısı olanların sayısı 59 milyon 100 bine ulaştı.