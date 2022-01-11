Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde bulunan Yedi Sihirli Dağlar bölgesi renkli bir sanata ev sahipliği yapıyor.

İlk olarak Mayıs 2016'da halka açılan sanat eserleri, ilginç görüntüsüyle sayısız ziyaretçiyi ağırladı.

İsviçreli sanatçı Ugo Rondinone eserlerin, "yapay ile doğal ve insan ile doğa arasındaki sürekliliği ve dayanışmayı çağrıştırdığına" dikkat çekti.

Rondinone, çalışmasının bulunduğu çöl arasındaki keskin zıtlığa dikkat çekerek, eserinin çölün sahip olduğu doğal manzaranın değerini insanların anlamasını sağlayacağını söyledi.

Eserlere yoğun ilgi

Eserler 'zaman atlamalı çekim' tekniğiyle görüntülendi. Renkli çöl sanatı tasarımları fondaki yüzbinlerce yıldızın sonsuzluğuyla birleşince ortaya göz kamaştırıcı görüntüler çıktı.

Başlangıçta sadece 2 yıl sergilenecek olan eserler yoğun ilgi görünce sergilenme süresi uzatıldı.

Sanatçı Ugo Rondinone, popüler külterden ilham alarak yaptığı eserlerin gördüğü ilgiden memnun.