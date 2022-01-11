Rusya'dan gelen doğal gaz arzının düşüklüğü, depolama tesislerindeki gaz miktarının normalden daha düşük seyretmesi, Avrupa'da kış sezonunun başlaması kıtada enerji kriziyle ilgili endişeleri tazeledi.

Son dönemde ise Asya için yola çıkan LNG gemileri de Avrupa'ya yönlendiriliyor.

Avrupa enerji piyasalarına ilişkin veri ve içerik sağlayan Montel'in VesselsValue verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen hafta yaklaşık 5,2 milyar metreküp doğal gaz taşıyan 50'yi aşkın LNG gemisi Avrupa'ya yönlendirildi. Bu dönemde, Avrupa'ya yönlendirilen LNG gemilerinde önceki haftaya göre yüzde 77 artış olurken, düşük stoklar ve boru hatlarıyla ithalatın düşmesi nedeniyle bu sayının daha da artması bekleniyor.

Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) Araştırma Görevlisi İrina Kustova, mevcut doğal gaz açığının azaltılmasında ek LNG kapasitesinin etkili olabileceğinin altını çizerek, "Küçük miktarlardaki LNG, fiyatlar üzerinde çok ciddi bir değişiklik yaratmayacaktır. Ayrıca, piyasanın Gazprom tedarikine olan bağımlılığı, hub fiyatlama dinamiklerinin çok önemli bir parçası olmayı sürdürüyor." dedi.

"Avrupa'ya yeterli gaz akışı sağlanmadıkça fiyatlar düşmeyecek"

Gaz fiyatlarında düşüşü tetikleyecek yeterli LNG veya boru gazının Avrupa'ya akışının önemine işaret eden Kustova, "Bu olmadığı sürece, fiyatlar yüksek seyretmeye devam edecek. Tüketiciler de pahalı spot piyasasından gaz satın almak yerine beklemeyi tercih edecekler. Yüksek gaz fiyatlarının, yeni uzun vadeli LNG sözleşmeleri de dahil olmak üzere LNG tedarikini bölgeye çekmesi mümkün. Örneğin, İtalya ve Polonya bu yönde bazı adımlar attılar. Bu durumda, LNG ithalatı da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Kustova, bu gelişmelerin büyük ölçüde Avrupa Komisyonunun "Fit for 55" teklif paketinin bir parçası olan denizcilik sektörüne ilişkin AB mevzuatına bağlı olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teklif, denizcilik sektöründe LNG'nin bir dönüşüm yakıtı olarak kabul ediyor. Öneri üye ülkeler tarafından kabul edilirse, LNG ithalatını da olumlu etkileyebilir. Ancak, kabul edilip edilmeyeceğini ve nihai kararın LNG ithalatını ne kadar etkileyeceğini tahmin etmek zor. Pratikte, çok olumlu bir senaryoda bile, AB'nin toplam gaz ithalatında LNG'nin payının yakın gelecekte yüzde 35’i geçmesi pek mümkün değil."