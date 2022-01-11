Görüntüler Almanya'daki Berlin Hayvanat Bahçesi'nden. Tilla ismindeki yavru goril keşif turuna çıktı. İpe sıkıca tutundu, bütün gücüyle kendini yukarı çekti.

Tilla, tırmanma becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Annesi onu bir an olsun gözünün önünden ayırmıyor.

[Fotoğraf: Zoo Berlin]

Yavru goril, ikinci denemesinde daha yükseğe çıkmak istedi. Ancak annesinin görüş açısından ayrılınca, macerası erken bitti. Anne goril, Tilla'yı tırmandığı yerden indirip kucağına aldı

Yavru goril ziyaretçilerin de maskotu.