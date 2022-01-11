Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Berlin Zoo
Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki yavru goril ilgi odağı oldu
Almanya'nın başkenti Berlin'deki hayvanat bahçesinde bir yavru goril ilgi odağı oldu. Yavru gorilin tırmanma denemelerinin görüntüleri paylaşıldı.
Görüntüler Almanya'daki Berlin Hayvanat Bahçesi'nden. Tilla ismindeki yavru goril keşif turuna çıktı. İpe sıkıca tutundu, bütün gücüyle kendini yukarı çekti.
Tilla, tırmanma becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Annesi onu bir an olsun gözünün önünden ayırmıyor.
[Fotoğraf: Zoo Berlin]
Yavru goril, ikinci denemesinde daha yükseğe çıkmak istedi. Ancak annesinin görüş açısından ayrılınca, macerası erken bitti. Anne goril, Tilla'yı tırmandığı yerden indirip kucağına aldı
Yavru goril ziyaretçilerin de maskotu.
Etiketler: Almanya
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