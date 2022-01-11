Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Güney Kore'de F-5 savaş uçağı dağa çakıldı
[Fotoğraf:Reuters]
Güney Kore, büyük bir sistem arızasından sonra tüm gelişmiş F-35 savaş uçağı filosunu hangara çekmesinin ardından F-5 savaş uçağı kazası yaşandı. Güney Kore Hava Kuvvetleri pilotu hayatını kaybetti.
Askeri yetkililere göre jet, başkent Seul'ün yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Hwaseong'da bir dağa çarptı.
Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, uçaktaki pilotun fırlatmayı başaramadığı kazada hayatını kaybettiği belirtildi.
Hava kuvvetleri, kazanın nedenini araştırdıklarını söyledi.
F-5E, 1960'lara dayanan bir tasarıma sahip eski nesil bir savaş uçağı.
Geçen hafta, Güney Kore, büyük bir sistem arızasından sonra tüm gelişmiş F-35 savaş uçağı filosunu yere indirmişti.
Bir F35 uçağı arıza nedeniyle yürekleri ağıza getiren iniş yapmıştı.
Jetin iniş takımı çalışmayınca, pilot otomatik fırlatmayı seçmemişve bunun yerine jeti karnının üzerine indirmiş, yara almadan kurtulmuştu.
Etiketler: F-35 Güney Kore
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