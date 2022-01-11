Yerel basındaki haberlere göre, 3-10 Ocak'ta Hayber Pahtunhva'nın çeşitli bölgelerinde kar ve şiddetli yağmur nedeniyle yollar çöktü, 100’ün üzerinde ev yıkıldı.

Kar ve yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 21’e, yaralıların sayısı da 46’ya yükseldi.

Kar ve şiddetli yağmurun etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hayber Pahtunhva'da 9 Ocak'ta 10, Belucistan'da 3 kişi hayatını kaybetmişti.