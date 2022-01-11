Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtfaiye müdahale edemedi: 100 ev yandı
[Fotoğraf: AP]
Şili'nin Iquique kentinde bir mahallede yangın çıktı. İtfaiye arabaları mahallenin dar yollarına giremeyince, 100 ev kül oldu.
Şili'nin Iquiqui kentinde, çoğunlukla yoksulların yaşadığı mahallede yangın çıktı.
İtfaiye araçları mahallenin dar yollarına giremedi ve ekipler araçlardan uzatılan hortumlarla alevlere ulaşmaya çalıştı. Mahalledeki suların kesik olması müdahaleyi daha da güçleştirdi.
100 ev yandı, yangının nedeni bilinmiyor
Uzun süre söndürülemeyen yangında en az 100 ev yanarken yaralananların olmadığı açıklandı.
Belediye, evlerini kaybedenleri acil durum sığınaklarına yerleştirececek.
Mahalledeki yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
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