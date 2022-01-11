Şili'nin Iquiqui kentinde, çoğunlukla yoksulların yaşadığı mahallede yangın çıktı.

İtfaiye araçları mahallenin dar yollarına giremedi ve ekipler araçlardan uzatılan hortumlarla alevlere ulaşmaya çalıştı. Mahalledeki suların kesik olması müdahaleyi daha da güçleştirdi.

100 ev yandı, yangının nedeni bilinmiyor

Uzun süre söndürülemeyen yangında en az 100 ev yanarken yaralananların olmadığı açıklandı.

Belediye, evlerini kaybedenleri acil durum sığınaklarına yerleştirececek.

Mahalledeki yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.