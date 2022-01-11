Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Kazakistan gündemiyle çevrim içi düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, kardeş Kazakistan'daki mevcut durumu endişeyle izlediklerini belirten Bayramov, olaylardaki can kayıpları nedeniyle üzüntü duyduklarını söyledi.

Bayramov, "Azerbaycan, Kazakistan'daki durumun bir an önce normalleşmesini ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanmasını desteklemektedir. Kamu düzenini zedeleyen, temel insan haklarını ve sivil özgürlükleri tehdit eden yasa dışı güç ve şiddet kullanımı haklı gösterilemez ve bu nedenle şiddetle kınanmalı ve reddedilmelidir." diye konuştu.

"Kazak kardeşlerimizin yanında olmak ortak sorumluluğumuz"

Kazakistan halkı ile hükümetinin bilgeliğine ve yeteneğine, ülkenin bu durumdan çıkacağına ve sağduyunun hakim olacağına inandıklarını vurgulayan Bayramov, açıklamalarına şunları ekledi:

"Bu konuda Türk Devletleri Teşkilatına önemli bir görev düşmektedir. Teşkilat, üye ülkeler arasındaki dayanışma temelleri üzerinde kurulmuştur ve bu zor zamanlarda Kazak kardeşlerimizin yanında olmak ortak sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda, teşkilatın mevcut durumdan bir çıkış yolu bulmada Kazakistan'a yardım etmeye hazır olduğunu belirten 6 Ocak 2022 tarihli bildirisini memnuniyetle karşıladık. Bunu, teşkilatın üye ve gözlemci ülkelere karşı yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin ve kararlılığının bir işareti olarak görüyoruz."