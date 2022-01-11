YPG/PKK'lı teröristler, Rakka'da 8 Ocak'ta hayat pahalılığına karşı protestolara sahne olan Suveydiyye köyüne gece saatlerinde silahlı baskın düzenledi.

Köyün giriş ve çıkışındaki sözde yol kontrol noktalarına takviye gücü sevk eden YPG/PKK’lı teröristler, saat 22.50 sularında kuşattıkları köye ateş açarak girdi.

Son iki günde 50 den fazla sivil alıkonuldu

Teröristler, 8 Ocak'taki protestolara katılan 7 sivili alıkoydu. Terör örgütü dün de Rakka’nın batısında Tabka ilçesinde hayat pahalılığını ve örgütün yolsuzluklarını protesto etmek isteyen 45 sivili alıkoymuştu.

Böylece terör örgütü YPG/PKK, son 2 günde Tabka ilçesi ile Suveydiyye köyünde 50’den fazla sivili alıkoyarak bilinmeyen yere götürdü.

Terör örgütü YPG/PKK ülkenin enerji kaynaklarının yüzde 70’inden fazla elinde tutmasına rağmen işgal ettiği bölgelerde şeker, akaryakıt ve ekmek kuyrukları oluşuyor. Bölge halkı yoksulluk içinde yaşıyor.

Bu durumdan şikayetçi olan halk, sık sık protesto düzenliyor ancak terör örgütü YPG/PKK ya protestoculara ateş açıyor ya da göstericileri alıkoyuyor.