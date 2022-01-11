Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi
[Fotoğraf: DHA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Bakan Nebati'nin, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki buluşma Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Görüşmede, Nebati'nin TÜSİAD'ın talep ve önerilerini dinlemesi, "Türkiye Ekonomi Modeli" kapsamında devreye alınan yeni enstrümanların ve gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni adımların ele alınması bekleniyor.
Toplantı, basına kapalı devam ediyor.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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