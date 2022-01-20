TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Katar'a gitti.

Şentop ve beraberindekiler Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al-Sani tarafından kabul edildi.

Türkiye ile Katar arasında çok yönlü protokol hayata geçirilecek

Şentop, Katar ile parlamentolar arası ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile görüşme sonrası iki ülke parlamentoları arasında bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik protokol için görüş birliğine varıldı.

Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusu da gündemde

Görüşmelerde Kabil Havaalanı'nın ortak işletilmesine ilişkin hazırlıklar da gündeme geldi.

"Afganistan da ciddi bir insani dramı var. Atılacak adımlar, bunu bir nebze de olsa hafifletecek. Ancak bu tür ulaştırma imkanlarının koridorlar açılması ile mümkün."

"Türkiye her konuda Katar'a destek veriyor"

Mustafa Şentop, Katar’da gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Türk müteahhitlerin projelerinin de ele alındığını söyledi.

"Stadyumlar başta olmak üzere çok önemli yatırımlar da bizim iş insanlarımız burada çalıştılar. Başta güvenlikle ilgili tedbirler olmak üzere Türkiye her konuda Katar'a destek veriyor."