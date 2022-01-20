Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Külliyesi, Hazreti Mevlana Dergahı Müzesi, Sümela Manastırı Müzesi...

Anadolu'nun kültür hazineleri "Medeniyetler Beşiği Anadolu" projesi ile dünyaya tanıtılıyor.

7 tarihi miras dünyaya tanıtılıyor

İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 7 bölümden oluşan belgesel çekildi.

Belgesele konu olan tarihi eserler ile Anadolu'nun zengin kültürel havzası anlatıldı. Alanında uzman isimlerin görüşlerine yer verildi. Amaç, kadim medeniyetlerden günümüze ulaşan sosyal, dini ve kültürel birikimlerin "insan-mekan-yaşam" ekseninde tanıtılması.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Anadolu'nun tarihi ve kültürel miraslarını tanıtmak amacıyla "Medeniyetler Beşiği Anadolu" projesi düzenlendi.



Proje kapsamında 7 serilik belgesel dizisinin yanı sıra kamu diplomasisi kitabı hazırlandı. pic.twitter.com/DHFMNWJibG — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 20, 2022

"Kültür hazinesini gelecek nesillere aktarmaya büyük önem veriyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili şunları söyledi:

"Anadolu coğrafyasında yer alan farklı medeniyetlerin mirasını ve değerlerini tüm dünyaya tanıtmaya, bu büyük kültür hazinesini gelecek nesillere aktarmaya büyük önem veriyoruz. Kamu diplomasisi yoluyla da Anadolu'nun zengin tarihini tanıtmayı ve kültür turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

"Medeniyetler Beşiği Anadolu" TRT Belgesel'de yayınlanacak

“Medeniyetler Beşiği Anadolu ve Türkiye'nin Kamu Diplomasisi” adlı bir kitap da hazırlandı.

Proje ürünleri, medeniyetler beşiğinin internet adresinden kamuoyunun beğenisine sunuldu.

Belgesel, İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında ve TRT Belgesel'de de yayınlanacak.