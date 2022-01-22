Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de tırın çarptığı otomobildeki anne ile kızı öldü
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de tırın otomobille çarpışması sonucu anne ile kızı yaşamını yitirdi, aynı aileden 6 kişi yaralandı.
N.T. idaresindeki tır, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik yol ayrımında, önünde giden K.A'nın kullandığı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki F.A. ve 7 yaşındaki kızı S.A. hayatını kaybetti, sürücü K.A. ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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