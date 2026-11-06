Fransa'da okul otobüsünün kaza yapması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Ain Valiliğinden yapılan açıklamada, Lent kasabası yakınlarında okul otobüsünün henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk yardım ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin bölgeye sevk edildiği belirtilerek, vatandaşlardan kazanın meydana geldiği bölgeden uzak durmaları istendi.

Valilikten yapılan ikinci açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lent kasabasında meydana gelen kazanın ardından olay yerine gitmek üzere yola çıktığını belirtti.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray da basına yaptığı açıklamada, söz konusu otobüste öğrenciler bulunduğuna işaret ederek, "Öğrencilerimizin, çocuklarımızın bu tür kazaların kurbanı olması çok zor." ifadesini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lent Belediye Başkanı Yves Cristin, otobüsün yoldan çıkarak bir ağaca çarptığını açıkladı.