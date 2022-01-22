İddiaya göre, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sokakta saat 14.00 sıralarında, bir otomobil sürücüsü, otomobilini çalıştırıp hareket ettiği sırada freni tutmadı.

Otomobil park halindeki 5 otomobile çarptı, cadde üzerinde geçen bir otomobile daha çarparak durabildi.

Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı

Kazaya yoldan geçen bir motokurye de karıştı. Kurye çalışanı kazada yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu sırada orada olan bir çocuk, ezilmekten son anda kurtulurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.