Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Freni boşalan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bahçelievler'de freni tutmayan bir otomobil park halindeki otomobillere ve bir motokuryeye çarptı. Bir çocuğun ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anı kameraya da yansıdı.
İddiaya göre, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sokakta saat 14.00 sıralarında, bir otomobil sürücüsü, otomobilini çalıştırıp hareket ettiği sırada freni tutmadı.
Otomobil park halindeki 5 otomobile çarptı, cadde üzerinde geçen bir otomobile daha çarparak durabildi.
Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı
Kazaya yoldan geçen bir motokurye de karıştı. Kurye çalışanı kazada yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu sırada orada olan bir çocuk, ezilmekten son anda kurtulurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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