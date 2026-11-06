Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2026 21:38

ABD'deki ara seçimde Temsilciler Meclisinde Demokratlar önde

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Temsilciler Meclisinde Demokratlar 253, Cumhuriyetçiler 161 sandalye kazandı.

ABD'deki ara seçimde Temsilciler Meclisinde Demokratlar önde

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 253 sandalye kazanırken, Cumhuriyetçiler ise 161 sandalyede kaldı.

Temsilciler Meclisindeki 21 sandalyenin kazananı henüz belli olmadı.

Yarışta, Cumhuriyetçilerin elindeki 43 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisinde kalan 21 sandalyeye ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor.ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.
 

ETİKETLER
ABD Seçim
Sıradaki Haber
Katil İsrail Gazze’de 15 yaşındaki çocuğu futbol oynarken öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:53
TRT World Forum 2026'da 'Türkiye: Bölgesel Güçten Bölgeler Arası Bir Aktöre' paneli düzenlendi
22:51
TRT World Forum 2026'da 'Uluslararası Sistemde Amerikan Paradoksu' değerlendirildi
22:46
Dışişleri'nden Fransız bayraklı geminin Türk kıta sahanlığındaki izinsiz araştırma girişimine tepki
22:32
Aziz Sancar’ın izinde: Küçük Talha Einstein Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu oldu
22:21
34 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 90 şüpheli tutuklandı
22:17
Bakan Fidan: Garantör ülke olarak KKTC'ye desteğimizi sürdürüyoruz
Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor
Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor
FOTO FOKUS
Türk Özel Kuvvetleri Macaristan'daki tatbikatta nefes kesti
Türk Özel Kuvvetleri Macaristan'daki tatbikatta nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ