Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 19:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'ndan Sezen Aksu'ya suç duyurusu
15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri, Sezen Aksu'nun şarkısında yer alan ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.
Suç duyurusunun içeriği paylaşıldı.
Savcılığa sunulan dilekçede, şarkısında Hazreti Adem ve Hazreti Havva için kullanılan sözlere vurgu yapıldı.
Aksu hakkında "dini değerleri aşağılama ve halkı kin ile düşmanlığa tahrik etme" suçlarından dava açılması talep edildi.
Etiketler: 15 Temmuz
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