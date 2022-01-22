Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da köpük fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir köpük fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Taşoluk Mustafa Kemal Caddesi'nde, 1500 metrekare alana kurulu tek katlı köpük fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sırasında patlama ihtimaline karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.
İtfaiye ekiplerinin alevli şekilde süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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