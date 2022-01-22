Taşoluk Mustafa Kemal Caddesi'nde, 1500 metrekare alana kurulu tek katlı köpük fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sırasında patlama ihtimaline karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin alevli şekilde süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.