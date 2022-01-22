Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 21:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin-Antalya karayolunda heyelan: Ölümün eşiğinden döndüler
[Fotoğraf: İHA]
Mersin-Antalya karayolunda heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle kayalar yolu düştü, otomobildeki bir çocuk yaralandı.
Mersin-Antalya karayolunun, Gazipaşa-Anamur arasında yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Yola düşen dev kayalar nedeniyle bir otomobilde hasar meydana geldi. Otomobil içindeki bir çocuk yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Sürücülerin kaya parçalarını kaldırmaya çalıştığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
[Fotoğraf: İHA]
Alanya'da da iki bölgede heyelan
Antalya Alanya´da da yağış nedeniyle iki bölgede heyelan oluştu. Kapanan yol, ekipler tarafından kısa sürede açıldı.
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