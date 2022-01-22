Mersin-Antalya karayolunun, Gazipaşa-Anamur arasında yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Yola düşen dev kayalar nedeniyle bir otomobilde hasar meydana geldi. Otomobil içindeki bir çocuk yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücülerin kaya parçalarını kaldırmaya çalıştığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

[Fotoğraf: İHA]

Alanya'da da iki bölgede heyelan

Antalya Alanya´da da yağış nedeniyle iki bölgede heyelan oluştu. Kapanan yol, ekipler tarafından kısa sürede açıldı.