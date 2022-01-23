Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 04:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Amasya’da, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Yaralanan 30 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Çorum-Amasya kara yolunda seyreden yolcu otobüsünün şoförü Emrah K., buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi.
Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumları iyi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Amasya Otobüs Trafik Kazası
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