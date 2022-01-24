Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Buz tutan yol kazaya sebep oldu: 4 kişi ölümden döndü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da, buz tutan yolda kayan otomobil park halindeki bir başka otomobile çarptı. Yol kenarında bulunan 4 kişi ölümden döndü. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Pendik'te, buz tutan yolda duramayan bir otomobil park halindeki bir başka otomobile çarptı. Yol kenarında bulunan 4 kişi ölümden döndü.
Yol kenarındaki otomobilin önünde bulunan kişi çarpmanın etkisiyle yere düştü ve yaralandı. Diğer 3 kişi ise yara almadan kurtuldu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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