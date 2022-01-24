İstanbul Pendik'te, buz tutan yolda duramayan bir otomobil park halindeki bir başka otomobile çarptı. Yol kenarında bulunan 4 kişi ölümden döndü.

Yol kenarındaki otomobilin önünde bulunan kişi çarpmanın etkisiyle yere düştü ve yaralandı. Diğer 3 kişi ise yara almadan kurtuldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.