Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Beyaz örtü İstanbul'u süsledi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Havadan çekilen İstanbul'un tarihi yerleri ve boğazın güzelliği kameralara yansıdı.
Dün gece saatlerinden itibaren ilk olarak şehrin kuzey ve yüksek kısımlarında etkisini gösteren kar, sabah saatlerine doğru tüm bölgelerde etkili oldu.
İstanbul’un beyaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntüleri ile eşsiz kareler ortaya çıkarttı.
Kar yağışının İstanbul Boğazı ve çevresini beyaza bürüdüğü o anlar havadan görüntülendi. Şehrin üzerinde kara bulutların yağış bıraktığı ve sonra boğazın üzerinde dağıldığı anlar görüntülere yansıdı.
Tarihi yarımadanın sembol mekanlarından Kapalıçarşı’nın çatısı ise beyaza bürünerek masalsı kareler oluşturdu.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji
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